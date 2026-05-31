Более 2500 атлетов борются в Туле за медали международного турнира по всестилевому карате Фото: Алексей ФОКИН.

На арене МФСЦ «Тула-Арена» проходят международные и всероссийские соревнования по всестилевому карате «День Победы». В 11-й раз турнир принимает Тула, и впервые он получил статус международного.

Масштабное событие объединило свыше 2500 участников из 21 государства и 42 регионов России. Спортсмены соревнуются в нескольких дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и средства защиты.

Программа включает международные взрослые старты, всероссийские состязания среди юношей и юниоров 12–20 лет, а также фестивальную программу для детей и ветеранов.