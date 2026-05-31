Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды31 мая 2026 14:36

Более 80 традиционных и авторских кукол представят в тульском музее Белобородова ко Дню защиты детей

Экспозиция будет работать до 4 сентября
Анна КОНЕВА
Более 80 традиционных и авторских кукол представят в тульском музее Белобородова ко Дню защиты детей

Более 80 традиционных и авторских кукол представят в тульском музее Белобородова ко Дню защиты детей

Фото: Алексей ФОКИН.

В Мемориальном музее Н.И. Белобородова откроется выставка «Хоровод кукольных историй» из частной коллекции тульского мастера Галины Мельниковой. Экспозиция приурочена ко Дню защиты детей и включит более 80 кукол. Каждая из них несет народный, исторический, сказочный или бытовой сюжет.

В древности кукол мастерили почти к каждому событию — на Рождество, Пасху, Троицу, Рябинник, и такие экземпляры в большом количестве представлены в коллекции автора. Посетители увидят крестьян в народных костюмах, героев любимых сказок, солдат, помещиков. Все куклы сделаны вручную бесшитьевым методом из натуральных тканей.

Галина Мельникова занимается традиционной и авторской куклой более 25 лет. Первую текстильную куклу она научилась мастерить у бабушки, а увлечение народной куклой началось после встречи с народным мастером России Ириной Агаевой.

Открытие выставки состоится 2 июня в 11:00.

6+