Тульский ТЗМС одержал вторую победу над КПРФ-2 в в финале чемпионата России по футзалу Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковном Климовске состоялся второй матч финальной серии Высшей лиги чемпионата России по футзалу. Тульский ТЗМС вновь встретился с командой «КПРФ-2» и в напряженнейшей борьбе одержал победу со счетом 3:2.

По ходу встречи туляки уступали 0:2, но сумели проявить характер, сравняли счет и в дополнительное время вырвали победу. В составе забитыми мячами отличились Хулиан, капитан команды Арсер Багиров и Александр Коробейников.

Таким образом, счет в финальной серии, которая длится до трех побед, стал 2:0 в пользу ТЗМС. Тулякам осталось одержать еще одну победу для завоевания чемпионского титула.