В Тульской области за сутки ликвидировали три пожара и одно ДТП

За минувшую субботу, 30 мая, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в регионе не зафиксировано. В этот день пожарно-спасательные подразделения потушили три техногенных возгорания.

В Туле на втором проезде Металлургов на четвертом этаже жилого дома горел электросчетчик. Также пожар случился в СНТ «Металлург-2», где огнем повреждена дача, и в поселке Рождественский, где загорелась баня.

Пострадавших ни в одном из случаев нет.

Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия в Ясногорском районе.