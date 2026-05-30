Тулячка проникла в закрытый офис банка украла планшет

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор в отношении женщины, признанной виновной в краже с незаконным проникновением в помещение.

Установлено, что вечером 24 июля 2025 года подсудимая находилась около закрытого офиса банка «ВТБ» в Пролетарском районе. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она открыла незапертую дверь и, пролезла под опущенными рольставнями, пробралась внутрь. Женщина подошла к столу первого окна и взяла планшет. После этого она скрылась с добычей.

Ущерб кредитной организации составил 22 100 рублей.

В суде женщина полностью признала вину, дело рассмотрели в особом порядке. Её признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с осужденной взыскали сумму материального ущерба — 22 100 рублей.