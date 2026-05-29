655 кг некачественной продукции изъяли из оборота в детских учреждениях Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года в Тульской области завершился комплекс контрольных мероприятий, направленных на оценку качества пищевых продуктов и организации питания в детских образовательных учреждениях. В течение учебного года специалисты проверили 56 поставщиков продовольствия и 16 организаций, отвечающих за питание школьников.

Инспектированию подверглись как предприятия общественного питания, поставляющие готовые блюда в школьные столовые, так и региональные производители пищевой продукции — молокоперерабатывающие заводы, хлебозаводы и предприятия мясной промышленности.

На базе аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» было исследовано 767 проб пищевой продукции, включая готовую кулинарию и сырье. Доля неудовлетворительных результатов составила 2,9% по микробиологическим показателям и 0,7% по физико-химическим. При этом уровень микробиологических нарушений снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует об улучшении работы поставщиков. Все пробы по санитарно-химическим параметрам, в том числе на содержание пестицидов и нитратов в плодоовощной продукции, соответствовали нормативам.

Тем не менее, в ходе проверок были выявлены и нарушения. Пять проб готовых блюд не прошли микробиологический контроль — в отношении организатора питания ООО «Орион» возбуждено административное дело. Также зафиксировано два случая оборота молочной продукции, не отвечающей требованиям по жирно-кислотному составу: сливочное масло и творог от производителей Ростовской и Рязанской областей. Эти факты обнаружены при проверках ООО «Кимпрод» в Кимовске и ООО «Орион» в Туле — по ним также заведены дела об административных правонарушениях.

По итогам всех проверок с реализации снято 655 кг пищевой продукции, возбуждено 91 дело об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений.

В период летней оздоровительной кампании контроль за соблюдением обязательных требований при организации питания в детских учреждениях продолжается.