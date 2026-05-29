Росгвардейцы пресекли более 30 правонарушений за неделю в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области зафиксировали и пресекли более 30 административных правонарушений.

Экипажи реагирования совершили свыше 180 выездов по срабатываниям кнопок тревожной сигнализации на охраняемых объектах. Кроме того, по запросам дежурных частей территориальных органов внутренних дел росгвардейцы пять раз привлекались для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Благодаря круглосуточному патрулированию и оперативным действиям правоохранителей на охраняемых территориях не зарегистрировано ни одной кражи.