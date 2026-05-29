В Туле мужчину заключили под стражу за истязание малолетнего сына.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании собственного ребёнка. Мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ.

По версии следствия, мужчина систематически избивал своего сына 2020 года рождения: наносил удары руками, ремнём и другими предметами, а также связывал ребёнка и изолировал его от общения.

В настоящее время малолетний пострадавший и четверо его братьев изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

В отношении отца семейства проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причины, способствовавшие возникновению такой ситуации. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления по Тульской области.