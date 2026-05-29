Трое жителей Донского обокрали сетевые магазины в Киреевском районе на 45 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по Киреевскому району раскрыли серию краж из сетевых супермаркетов, расположенных в Киреевске и Болохово. Поводом для расследования стали заявления директоров двух торговых точек о хищениях продуктов питания на сумму более 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались трое неработающих жителей города Донской: мужчина 1992 года рождения и две женщины 1990-го и 1999 годов рождения. При этом мужчина и 36-летняя подозреваемая ранее уже имели судимости за кражи.

В процессе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанные причастны еще к четырём аналогичным эпизодам, в том числе в микрорайоне Брусяновский. Примечательно, что один из супермаркетов злоумышленники обокрали трижды. Общая стоимость похищенных продуктов питания приблизилась к 45 тысячам рублей.

Как пояснили сами задержанные, они целенаправленно выбирали товары, которые можно было бы впоследствии перепродать.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности группы, места сбыта украденного, а также проверяют возможную причастность фигурантов к другим преступлениям аналогичного характера.