Перевозчика в Куркино оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения в сфере транспортной безопасности. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Куркинского района проверила соблюдение требований законодательства о транспортной безопасности и выявила ряд нарушений у индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками сотрудников местных предприятий.

В ходе инспекции выяснилось, что перевозчик не подготовил и не передал в Федеральное дорожное агентство паспорта обеспечения транспортной безопасности на свои транспортные средства. Кроме того, не проводились обязательные осмотры автобусов, предусмотренные нормативными актами.

Также установлено, что два автобуса, используемые для перевозки пассажиров, не оборудованы необходимыми техническими средствами. В салонах и кабинах водителей отсутствуют системы видеонаблюдения и видеозаписи, что является нарушением требований к оснащению пассажирского транспорта.

По результатам проверки прокурор района вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Нарушителю назначен штраф в размере 30 000 рублей.

Контроль за устранением выявленных недостатков взят прокуратурой на особый контроль.