НовостиСпорт29 мая 2026 11:43

В Туле выбрали лучшие дворовые команды на фестивале по хоккею на роликах

За медали победу боролись 14 команд
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле завершился фестиваль по хоккею на роликах среди участников клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 2011–2012 годов рождения. Турнир собрал 14 дворовых команд из Тулы, Новомосковска, Волово, Щекино, Ефремова, Узловой и Дедилово.

Юные спортсмены показали отличную подготовку, уверенное катание на роликах, яркую комбинационную игру и настоящий командный дух. Каждый матч проходил в упорной борьбе, а болельщики создавали атмосферу большого спортивного праздника.

По итогам соревнований первое место завоевала команда «Дружина Стрибога» из Тулы. Серебряными призерами стала «Ракета» из Волово. Бронзу взяли хоккеисты щёкинского «Корда».

Победители и призёры получили кубки и медали.