Пьяный водитель предстанет перед судом за смертельное ДТП с гибелью младенца в Узловском районе.

Следственный отдел по городу Узловая СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь малолетнего ребенка. Обвиняемому инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 24 мая 2025 года на участке автодороги Донской–Богородицк в Узловском районе. 63-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen Tiguan, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В иномарке, с которой произошло лобовое столкновение, в качестве пассажира находилась пятимесячная девочка. Несмотря на то, что ребенок был пристегнут в специализированном детском удерживающем устройстве, в результате аварии девочка получила тяжелые телесные повреждения. Спустя несколько дней она скончалась в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину водителя Volkswagen в совершении данного преступления. Мужчине официально предъявлено обвинение.

Материалы уголовного дела уже направлены для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время они будут переданы в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.