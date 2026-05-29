НовостиПроисшествия29 мая 2026 11:20

Два 22-летних москвича попались на краже тележек из тульского гипермаркета

Ущерб составил 40 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

В отдел полиции «Скуратовский» обратился представитель гипермаркета, расположенного в микрорайоне Левобережный. Мужчина заявил о пропаже тележек с территории торгового центра. Сумма ущерба составила 40 тысяч.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след похитителей. Ими оказались двое безработных жителей столицы 22 лет. Молодых людей задержали и доставили в отдел, где они признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».