Два 22-летних москвича попались на краже тележек из тульского гипермаркета Фото: Алексей ФОКИН.

В отдел полиции «Скуратовский» обратился представитель гипермаркета, расположенного в микрорайоне Левобережный. Мужчина заявил о пропаже тележек с территории торгового центра. Сумма ущерба составила 40 тысяч.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след похитителей. Ими оказались двое безработных жителей столицы 22 лет. Молодых людей задержали и доставили в отдел, где они признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».