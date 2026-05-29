В июне пенсии тулякам перечислят досрочно из-за празднования Дня России.

В июне 2026 года жители Тульской области получат пенсионные выплаты раньше обычного срока. Причина — празднование Дня России, из-за которого в регионе установятся трехдневные выходные с 12 по 14 июня включительно.

Согласно действующему законодательству, если дата перечисления пенсии выпадает на нерабочий или праздничный день, средства зачисляются получателям заблаговременно — в последний будний день перед выходными. Процесс происходит автоматически: подавать какие-либо заявления или уведомления не требуется.

По предварительным данным, пенсионеры, которые обычно получают выплаты 6 или 7 июня, увидят деньги на своих счетах уже 5 числа. Тем, у кого дата выплаты приходится на 12, 13 или 14 июня, пенсия поступит 11 июня — в последний рабочий день перед праздничным периодом.