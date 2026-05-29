В Тульской области приостановили продажу 95 партий биодобавок из-за нарушений маркировки. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает контролировать оборот биологически активных добавок к пище (БАД), опираясь на требования федерального законодательства о государственном надзоре.

В текущем году ведомство организовало серию профилактических визитов в аптечные сети, среди которых «Столички», «Ригла», «Магистраль», а также аптеки индивидуальных предпринимателей. В ходе инспекций было осмотрено 77 торговых объектов, проверены документы о государственной регистрации, а образцы продукции направлены на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии. Результаты лабораторных исследований подтвердили: все протестированные добавки полностью соответствуют нормам безопасности.

Тем не менее, в рамках плановых контрольных закупок 2026 года были зафиксированы нарушения, связанные с системой маркировки «Честный знак». Проверки затронули аптеки в Ясногорске (ИП Цикалюк), Алексине (ООО «Ромашка») и микрорайоне Северо-Задонск города Донского (ИП Шатская). Продавцы некорректно передавали сведения в государственную систему мониторинга и нарушали разрешительный режим на кассовых аппаратах. По итогам составлено три протокола по части 1 статьи 15.12.1 КоАП РФ, а реализация 95 единиц биодобавок временно приостановлена до полного устранения нарушений.

Параллельно продолжается мониторинг соответствия маркировке как в офлайн-аптеках, так и на интернет-площадках. Так, в новомосковской аптеке «Столички» была обнаружена добавка «Витамин D3 2000 форте импловит», выпущенная подмосковной компанией «Алина Фарма». У товара выявлены несоответствия в маркировке и указаниях по содержанию витамина. Информация направлена изготовителю, а Управление Роспотребнадзора по Московской области уже возбудило дело об административном правонарушении в отношении производителя.