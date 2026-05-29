Работникам тульской строительной компании выплатили долг по зарплате после проверки прокуратуры.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании ООО «БИЛДИНГ ПРО ГРУПП», занимающейся строительством недвижимости.
В ходе ревизии выяснилось, что организация накопила задолженность по заработной плате перед 14 работниками на сумму более 600 тысяч рублей. Кроме того, 18 бывшим сотрудникам не был произведен окончательный расчет в день увольнения — сумма этой задолженности также превысила 600 тысяч рублей.
Для защиты прав граждан прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы).
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования вся задолженность по оплате труда была погашена.