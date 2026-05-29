Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 9:55

Работникам тульской строительной компании выплатили долг по зарплате после проверки прокуратуры

Общая сумма задолженности превысила 1,2 миллиона рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Работникам тульской строительной компании выплатили долг по зарплате после проверки прокуратуры.

Работникам тульской строительной компании выплатили долг по зарплате после проверки прокуратуры.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании ООО «БИЛДИНГ ПРО ГРУПП», занимающейся строительством недвижимости.

В ходе ревизии выяснилось, что организация накопила задолженность по заработной плате перед 14 работниками на сумму более 600 тысяч рублей. Кроме того, 18 бывшим сотрудникам не был произведен окончательный расчет в день увольнения — сумма этой задолженности также превысила 600 тысяч рублей.

Для защиты прав граждан прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы).

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования вся задолженность по оплате труда была погашена.