В Туле на улице Болдина автомобиль Daewoo сбил подростка на электросамокате. Фото: материалы пресс-служб.

28 мая в 20:47 в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и средства индивидуальной мобильности. Авария случилась около дома № 153 по улице Болдина.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший автомобилем Daewoo Matiz, выполнял поворот направо и не убедился в безопасности манёвра. В результате он совершил столкновение с арендованным электросамокатом, которым управлял 18-летний молодой человек. Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешиваясь.

В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.