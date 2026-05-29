На предприятии в Тульской области обнаружили некачественные семена пшеницы и ячменя. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело обязательный профилактический визит на предприятие агропромышленного комплекса в Одоевском районе. Мероприятие было организовано в рамках федерального государственного надзора в сфере семеноводства сельскохозяйственных культур.

В ходе визита представители надзорного ведомства разъяснили организации обязательные требования, установленные Федеральным законом «О семеноводстве» и приказом Минсельхоза России, регулирующим порядок реализации и перевозки партий семян.

Для лабораторного анализа специалисты отобрали пробы от партий семян, хранящихся на складах предприятия. Образцы направили в аккредитованную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для оценки сортовых и посевных качеств, а также проверки на наличие генно-модифицированных организмов.

Результаты испытаний показали, что образцы яровой пшеницы сорта «Дарья» и ярового ячменя сорта «Евгений» не соответствуют нормативным требованиям по содержанию примесей. В частности, было зафиксировано превышение доли семян других растений, включая сорные.

По итогам проверки в мае 2026 года предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в области семеноводства.