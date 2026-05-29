1 июня в Туле на улице Гоголева ограничат движение транспорта. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы предупреждает о временных изменениях в организации дорожного движения, связанных с празднованием Международного дня защиты детей.

1 июня с 13:00 до 15:30 на участке улицы Гоголевской, от улицы Халтурина до улицы Софьи Перовской, будут действовать ограничения. В этот период запрещаются остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а также ограничивается движение по данному отрезку дороги.

Меры вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к детскому празднику.

Водителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения при поездках в центр Тулы.