В ДТП с «КамАЗом» на трассе в Кимовском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ».

В Кимовском районе на 7 - ом километре автодороги «Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты» утром 28 мая произошло ДТП. Там примерно в 11:10 столкнулись легковушка и грузовик.

По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-210540», не справился с управлением и осуществил выезд на полосу встречного движение, где столкнулся с большегрузом «КамАЗ», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.