В Заокском районе сотрудники полиции помогли потерявшейся десятилетней девочке. Фото: Алексей ФОКИН.

Поздним вечером сотрудники отдельного спецвзвода ДПС управления Госавтоинспекции по Тульской области, несшие службу в Заокском районе, откликнулись на сигнал проезжавшего водителя. Мужчина сообщил, что на улице Лесной в деревне Скрипово одна бродит маленький ребенок.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили напуганную и плачущую 10-летнюю девочку. Ребенок заблудился, дрожал от страха и не мог объяснить, куда ему идти.

Полицейские действовали деликатно: они посадили девочку в теплый патрульный автомобиль, чтобы согреть и успокоить ее. Инспекторы не стали сразу задавать строгие вопросы, а поддержали ребенка добрыми словами.

Во время беседы мимо проходила местная жительница, которая узнала ребенка и смогла быстро связаться с ее мамой. Пока родственница была в пути, сотрудники полиции зашли в магазин и купили девочке шоколад, чтобы снять стресс.

Вскоре прибыла мама, которая забрала дочь и искренне поблагодарила инспекторов за чуткость и оперативную помощь.