В Тульской области прокуратура взыскала с компании более 350 тысяч рублей в пользу двух сотрудников. Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку по жалобам местных жителей на нарушение трудовых прав в ООО «РКСервис», занимающемся строительством.

Выяснилось, что двое работников — инженер-электрик и машинист подъемника — не получали заработную плату в полном объеме в период с мая по сентябрь 2024 года. Общая сумма задолженности перед сотрудниками достигла 168 тысяч рублей.

Для восстановления справедливости прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании долга, компенсации за задержку выплат и возмещении морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал компанию выплатить работникам в общей сложности более 350 тысяч рублей.