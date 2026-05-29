Тульские кикбоксеры завоевали шесть медалей на первенстве России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Московской области завершилось первенство России по кикбоксингу, приуроченное к «Году единства народов». Масштабный турнир собрал около 1600 спортсменов из 76 регионов страны, которые соревновались в дисциплинах «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1».

Представители Тульской области показали высокие результаты, завоевав шесть наград различного достоинства.

В дисциплине «фулл-контакт» туляки взяли четыре медали: серебро у Ксении Фёдоровой, Стефании-Александры Ижевской и Дмитрия Шишкова, бронзу завоевала Мария Лютикова.

В разделе «лоу-кик» второе место занял Кирилл Сапрыкин, а в дисциплине «К1» третьим стал Исмаил Мурадов.

По итогам соревнований Ксения Фёдорова и Кирилл Сапрыкин успешно выполнили норматив мастера спорта России.