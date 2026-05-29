За неделю в Тульской области от клещей пострадали 187 человек. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения Тульской области с жалобами на присасывание клещей обратились 187 жителей, из них 42 ребёнка.

С начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировано 787 случаев нападения клещей на людей, включая 190 несовершеннолетних. Инциденты зафиксированы в 23 муниципальных образованиях. Этот показатель практически соответствует уровню прошлого года, когда за аналогичный период было зафиксировано 779 укусов.

Статистика показывает, что чаще всего клещи атакуют людей на садовых участках (38,2%), а также на придомовых территориях частных домов (18,3%) и возле многоквартирных домов (16,1%). Реже встречи с кровососами происходят в лесах (11,1%), на кладбищах (4,4%) и в других местах (11,9%).

В аккредитованных лабораториях региона продолжается мониторинг инфекционной опасности. Всего исследовано 797 клещей, снятых с людей, и 135 экземпляров из природной среды. Результаты анализов выявили следующую картину зараженности: боррелиями — 23,1%, анаплазмой — 7,7%, эрлихиями — 0,1%.