Двое жителей Богородицкого района осуждены за разбойное нападение.

Богородицкий межрайонный суд Тульской области вынес приговор двум местным жителям в возрасте 31 и 38 лет. Они признаны виновными в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следствие установило, что 13 февраля 2026 года обвиняемые находились в продуктовом магазине на улице Коммунаров в городе Богородицке. Там они сговорились ограбить одного из покупателей. Выйдя вслед за мужчиной на улицу, нападавшие нанесли ему удар по голове стеклянной бутылкой и потребовали деньги.

Получив отказ, один из злоумышленников нанес 63-летнему потерпевшему не менее пяти ударов кулаком в область головы и лица. После этого соучастники похитили у мужчины 43 тысячи рублей.

Суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 5 лет лишения свободы. Один из них будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, второй — в колонии общего режима.