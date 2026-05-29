В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали два пожара.

За прошедшие сутки 28 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Сотрудники МЧС России потушили два техногенных пожара в городе Узловая.

На улице Беклемищева огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

На улице Генерала Васильева спасатели справились с пожаром в дачном доме. Огонь охватил 16 квадратных метров. К работам привлекались 5 человек и 1 единица техники. Пострадавших также нет.

Кроме того, сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий одного дорожно-транспортного происшествия в Кимовском районе.