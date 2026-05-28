В Тульской области обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны.

В Тульской области продолжается акция «Вахта памяти», посвященная подвигу героев Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия поисковые отряды совместно со специалистами областной поисково-спасательной службы проводят обследование территорий региона.
В ходе раскопок взрывотехники Управления противопожарной службы обнаружили и обезвредили пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Четыре боеприпаса найдены в Арсеньевском районе, еще один — в городе Ефремове.
Все обнаруженные снаряды были успешно утилизированы специалистами.