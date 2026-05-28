Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 14:11

В Тульской области обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы нашли в Арсеньевском районе и Ефремове в ходе поисковых работ
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны.

В Тульской области обезвредили пять снарядов времен Великой Отечественной войны.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области продолжается акция «Вахта памяти», посвященная подвигу героев Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия поисковые отряды совместно со специалистами областной поисково-спасательной службы проводят обследование территорий региона.

В ходе раскопок взрывотехники Управления противопожарной службы обнаружили и обезвредили пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Четыре боеприпаса найдены в Арсеньевском районе, еще один — в городе Ефремове.

Все обнаруженные снаряды были успешно утилизированы специалистами.