В Туле откроется фотовыставка «Дневник зубра». Фото: Алексей ФОКИН.

1 июня в 15:00 филиал музея-заповедника «Куликово поле» — музей «Тульские древности» — примет гостей на открытие выставки «Дневник зубра». Проект подготовлен специалистами Приокско-Террасного государственного заповедника и посвящён успешной работе по возвращению редкого вида в дикую природу региона.

Сегодня мировая численность зубров достигает 11 180 особей, из которых 8 812 живут в естественных условиях. Лидерами по количеству животных остаются Польша (2 827), Беларусь (2 713) и Россия (2 640). При этом именно среднерусская группировка признана крупнейшей вольной популяцией на планете: в ней насчитывается 1 324 зверя. Такой результат стал возможен благодаря усилиям отечественных ученых и экологов, а также богатому природному потенциалу страны.

Животные расселены на территориях национальных парков «Угра» и «Орловское Полесье», а также заповедников «Калужские засеки» и «Брянский лес». В Туле посетители увидят редкие снимки обитателей Центрального зубрового питомника и узнают подробности государственных программ по восстановлению вида, которые реализуются в Тульской, Московской, Орловской и Калужской областях.

Открытие экспозиции приурочено ко Дню защиты детей. Специалисты заповедника продемонстрируют зрителям уникальные видеокадры из жизни подопечных и проведут тематическую викторину для юных туляков.

Выставка будет работать до 31 июля.

