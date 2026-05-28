В Туле впервые определили сильнейших спортсменов на чемпионате области по трюковому самокату. Фото: Алексей ФОКИН.

23 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова впервые в Туле прошли чемпионат и первенство области по трюковому самокату.

Участники соревновались в двух возрастных группах - новички и любители, а также в двух дисциплинах: «парк» (трюки на специальной площадке с рампами и препятствиями) и «стрит» (элементы в городской среде).

В категории новички в дисциплине «парк» пьедестал почета распределился следующим образом: золото завоевал Савелий Оирлов, серебро - Егор Русанов, бронзу - Матвей Пармрума. В дисциплине «стрит» среди новичков лучшим стал Арсений Мазалов, второе место занял Степан Гагарин, третье - Артем Поздняков.

Среди любителей в дисциплине «парк» победителем стал Александр Ефремов, серебряным призером - Данил Зотов, бронзовым - Андрей Колесников. В дисциплине «стрит» в этой же категории золото досталось Матвею Шарову, серебро - Ивану Милобанову, бронза - Кириллу Филатову.