Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт28 мая 2026 13:25

В Туле впервые определили сильнейших спортсменов на чемпионате области по трюковому самокату

Победителей наградили в дисциплинах «парк» и «стрит» среди новичков и любителей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле впервые определили сильнейших спортсменов на чемпионате области по трюковому самокату.

В Туле впервые определили сильнейших спортсменов на чемпионате области по трюковому самокату.

Фото: Алексей ФОКИН.

23 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова впервые в Туле прошли чемпионат и первенство области по трюковому самокату.

Участники соревновались в двух возрастных группах - новички и любители, а также в двух дисциплинах: «парк» (трюки на специальной площадке с рампами и препятствиями) и «стрит» (элементы в городской среде).

В категории новички в дисциплине «парк» пьедестал почета распределился следующим образом: золото завоевал Савелий Оирлов, серебро - Егор Русанов, бронзу - Матвей Пармрума. В дисциплине «стрит» среди новичков лучшим стал Арсений Мазалов, второе место занял Степан Гагарин, третье - Артем Поздняков.

Среди любителей в дисциплине «парк» победителем стал Александр Ефремов, серебряным призером - Данил Зотов, бронзовым - Андрей Колесников. В дисциплине «стрит» в этой же категории золото досталось Матвею Шарову, серебро - Ивану Милобанову, бронза - Кириллу Филатову.