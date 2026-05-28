1766 обращений за помощью поступило в тульскую ЕДДС за прошедшие сутки.

В Туле за минувшие сутки ДТП и пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также в оружейной столице сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зафиксировали два аварийных отключения по водоснабжению.
Отключений электроэнергии, отопления, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и уличного освещения не происходило.
В целом, в тульскую ЕДДС за последние сутки поступило 1766 обращений за помощью. При этом служба спасения выезжала на вызовы 14 раз.