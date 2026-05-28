В ДТП на улице Советской в Туле пострадала несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля Nissan.

27 мая в 22:40 в центре Тулы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

18-летняя девушка, управлявшая автомобилем Nissan March, при выполнении поворота налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с машиной BMW, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате удара травмы получила несовершеннолетняя пассажирка Nissan — 15-летняя девочка. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Отметим, что водитель автомобиля BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.