Россельхознадзор аннулировал декларацию на партию ячменя тульского фермера. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело дистанционное контрольное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства из Ефремовского района Тульской области.

В ходе мониторинга данных Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации специалисты ведомства обнаружили, что предприниматель зарегистрировал декларацию о соответствии на партию ячменя весом 300 тонн.

Однако при проверке выяснилось, что протокол испытаний, на основании которого была оформлена декларация, не содержал необходимых реквизитов: в нём отсутствовали данные товаросопроводительной документации, идентифицирующей конкретную партию продукции, а также сведения о применении пестицидов и агрохимикатов в процессе выращивания зерна.

По результатам проверки Управление Россельхознадзора приняло решение о признании декларации о соответствии на данную партию ячменя недействительной. Индивидуальному предпринимателю также выдано предостережение о недопустимости впредь допускать нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.