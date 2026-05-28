В Тульской области 13 человек осуждены за организацию подпольного казино.

Щекинский межрайонный суд Тульской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной организации азартных игр. Под суд пошли 13 местных жителей в возрасте от 27 до 43 лет, действовавших в составе организованной группы.

Установлено, что с мая 2021 года по июнь 2025 года злоумышленники под руководством 43-летнего жителя Тулы систематически проводили азартные игры в арендованных квартирах на территории города Щекино. Для приёма ставок использовалось специальное оборудование, а также информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет.

Общий доход от противоправной деятельности составил более 4 миллионов рублей, что квалифицируется как крупный размер.

Незаконный бизнес был выявлен и пресечен сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил всем подсудимым наказание в виде штрафов от 250 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, в доход государства обращены все денежные средства, полученные от незаконной игорной деятельности.