НовостиОбщество28 мая 2026 10:32

Прокуратура добилась через суд назначения выплаты ветерану труда в Туле

38-летнему мужчине не назначали ежемесячную денежную выплату, несмотря на статус, полученный в январе 2026 года
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура добилась через суд назначения выплаты ветерану труда в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы отреагировала на обращение местного жителя, имеющего статус ветерана труда.

В ходе проверки выяснилось, что 38-летнему жителю областного центра, которому присвоили звание ветерана труда в январе 2026 года, не была установлена положенная по закону ежемесячная денежная выплата.

Для восстановления нарушенных прав прокурор направил в суд исковое заявление о назначении гражданину меры социальной поддержки, предусмотренной законодательством Тульской области.

Судебный орган полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Пролетарского района.