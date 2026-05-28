В Тульском кремле открылся историко-этнографический комплекс «Осадные дворы». Фото: Алексей ФОКИН.

На территории Тульского кремле начал работу новый музейный объект, воссоздающий быт наших предков. Площадка выстроена с точным соблюдением технологий древнерусского строительства, что позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу прошлых столетий.

Экспозиция раскрывает множество деталей традиционного уклада жизни: здесь можно узнать, как выглядел типичный осадный двор, сколько хозяйственных и жилых сооружений входило в его состав, какие породы древесины использовали для возведения изб, амбаров и клетей, а также проверить старинную легенду о плотниках, обходившихся без гвоздей. Отдельного внимания заслуживают внутренние помещения: для осмотра открыт господский дом с полностью восстановленной обстановкой семнадцатого века.

Уже 1 июня комплекс подготовил специальную программу для юных посетителей. Интерактивная экскурсия «Поиграем, погуляем на осадном, на дворе» расскажет ребятам, почему крыльца в старину называли «красными», и научит «читать» ворота, по которым можно было понять статус владельца дома и характер его слуг. Завершится мероприятие традиционными русскими подвижными играми.

Помимо детских программ, площадка принимает сборные туристические группы. Маршруты включают прогулку по кремлевской территории с осмотром осадных дворов и посещением выставочного павильона «Археологическое окно».