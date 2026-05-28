НовостиОбщество28 мая 2026 9:49

В Кимовском районе выявили нарушения правил содержания скота в личном подсобном хозяйстве

Отсутствие ограждения, дезинфекционных барьеров и учета животных стало основанием для предостережения Россельхознадзора
Михаил КОРЕНЮГИН
В Кимовском районе выявили нарушения правил содержания скота в личном подсобном хозяйстве.

Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование личного подсобного хозяйства в Кимовском районе Тульской области.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений ветеринарных требований. Территория участка не имеет ограждения по периметру, что создает риски бесконтрольного перемещения животных. При входе в помещение для содержания мелкого рогатого скота отсутствует дезинфекционный коврик — обязательный элемент биологической защиты.

Также установлено, что на выгульных площадках как для мелкого, так и для крупного рогатого скота кормушки и поилки размещены без твердого покрытия, что затрудняет санитарную обработку и повышает вероятность распространения инфекций.

Отдельное замечание касается учета животных: владелец не ведет регистрацию мелкого рогатого скота и не предоставляет данные о маркировке для внесения в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

По результатам обследования собственнику хозяйства выдано предостережение о недопустимости игнорирования обязательных требований. В случае повторных нарушений возможно применение более строгих мер административного воздействия.