Более 12 километров трамвайных путей отремонтируют в Туле в этом году.

В текущем году в Туле запланирован масштабный капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры: обновлению подлежит более 12 километров путей. Работы охватят несколько важных участков, включая разворотное кольцо на улице Горького, улицу Коминтерна с Павшинским мостом и кольцом у Московского вокзала, проспект Ленина, улицу Михеева, Одоевское шоссе, а также перекрёстки Советской с Оборонной и Фридриха Энгельса.

Ремонт финансируется из городского бюджета с привлечением дополнительных средств. Приоритет отдаётся участкам, требующим неотложного восстановления. В настоящее время завершаются работы на кольце по улице Горького, далее подрядчик приступит к ремонту на проспекте Ленина, а в начале июня — на улице Коминтерна.

На перекрестках улицы Советской планируется не только заменить рельсы, но и установить автоматические стрелки. Это нововведение позволит отказаться от ручного переключения и повысит безопасность работников, которым больше не придется выходить на проезжую часть для выполнения этой операции.

На время ремонта на отдельных участках вводятся временные ограничения движения транспорта, включая запрет остановки и стоянки. С конца мая изменена схема движения нескольких трамвайных маршрутов на улице Советской. Для обеспечения безопасности пассажиров на ряде участков действует щадящий скоростной режим — не более 8 км/ч.

На Пролетарском мосту работы теперь проводятся в ночное время: восстанавливаются компенсаторы трамвайной линии, стыки и устанавливаются резиновые буферы. После завершения всех мероприятий ограничения будут сняты.

Летний период выбран для активных работ неслучайно: в сезон отпусков и школьных каникул пассажиропоток снижается, что позволяет минимизировать неудобства для горожан. Все запланированные мероприятия планируется завершить в рамках текущего строительного сезона.

Всего в Туле эксплуатируется более 87 километров трамвайных путей. С 2020 года капитально отремонтировано свыше 33 километров на таких улицах, как Фридриха Энгельса, Советская, Красный перекоп, проспект Ленина, Металлургов, Демидовская плотина, Оружейная, Павшинский мост, Плеханова, Воздухофлотская, Тихмянова, Агеева, Станиславского, Щегловская засека, Кирова и других. Обновление трамвайной инфраструктуры в областной столице продолжается планомерно.