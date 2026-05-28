Прокуратура через суд добивается возврата 540 тысяч рублей обманутому лжеправоохранителями туляку Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку по обращению пенсионера, у которого в марте 2025 года неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, выманили более 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования была установлена жительница Республики Башкортостан, выполнявшая роль «дроппера», - на ее счет было переведено свыше 540 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владелицы счета в пользу потерпевшего суммы неосновательного обогащения. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.