На Куликовом поле высадили потомство собранных в Тульской губернии в начале XX века староместных семян

На Куликовом поле стартовал эксперимент по репродукции староместных семян зерновых культур. Образцы овса, ячменя и пшеницы, собранные в начале XX века на территории Тульской губернии, предоставил Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. На поле высажены не сами вековые семена, а их современное потомство - урожай 2020–2024 годов, который ученые многократно пересеивали для поддержания репродуктивного состояния.

Посевной материал - народной селекции (крестьянские сорта, отбиравшие лучшие колосья для посева). Среди образцов: овес посевной «беспородный крестьянский», ячмень шерстирядный пленчатый «местный», овес посевной «местный», ячмень двурядный голозерный «местный», ячмень двурядный пленчатый «местный», пшеница мягкая яровая «местная». Всхожесть составляет 62%, что в норме для климатических условий.

Эксперимент продолжает многолетнюю работу музея-заповедника «Куликово поле» по возрождению традиционных форм природопользования. Куликово поле - черноземный регион, где зерновые, особенно пшеницу, выращивали с древности. С XI–XIV веков местные жители производили хлеб не только для себя, но и на продажу, что подтверждают археологи.