Житель тульского Обидимо пойдет под суд за смертельный удар ногой в голову Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи и грабеж. В марте этого года в поселке Обидимо в ходе конфликта, возникшего на почве употребления алкоголя, он нанес знакомому два удара ногой в голову. 48-летний потерпевший от полученных повреждений скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Обвиняемому инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть по ч. 4 ст. 111 УК РФ.