Прокуратура внесла представление Косогорскому металлургическому заводу за нарушение экологического законодательства Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку АО «Косогорский металлургический завод» с участием специалистов Росприроднадзора, ГУ ТО «Природа», ФБУ «Приокский ЦСМ» и Ростехнадзора. Выяснилось, что производственная территория завода в водоохранной зоне рек Воронки и Латинки не оборудована для защиты водоемов от загрязнения и истощения. Также не проведена инвентаризация полигона промышленных отходов и не получено комплексное экологическое разрешение.

Были отобраны пробы воды и промышленных выбросов, в том числе после аварийных ситуаций на доменной печи в марте 2026 года. Тогда повышенные тепловые нагрузки не привели к росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Руководителю завода внесено представление. В отношении должностного лица возбуждены административные дела за невыполнение требований по оборудованию объектов в водоохранных зонах и за отсутствие инвентаризации отходов. Материалы направлены в Росприроднадзор.