Обвиняемые в убийстве семьи в Суворовском районе заключены под стражу.

Следователь Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о жестоком нападении на семью в посёлке Ханино.

34-летнему мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряжённое с разбоем, покушение на убийство, а также разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. 41-летняя женщина обвиняется в разбое, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Напомним, в ночь с 24 на 25 мая 2026 года злоумышленники ворвались в дом к двум женщинам и двум несовершеннолетним девочкам с целью похищения ювелирных украшений. Когда жертвы оказали сопротивление, мужчина нанёс им множественные удары деревянным брусом по голове и телу. После этого нападавшие забрали золото и скрылись.

В результате преступления 54-летняя женщина и её 10-летняя внучка скончались от полученных травм. 46-летняя женщина и 9-летняя девочка были госпитализированы и остаются в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии.

В ходе допроса оба фигуранта дали подробные признательные показания. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.