В Туле осудили сотрудниц проверяющей организации за угрозу жизни семьи из-за засора в дымоходе.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор двум местным жительницам 43 и 49 лет, признанным виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Статья, по которой они осуждены, предусматривает ответственность за действия, совершенные в составе группы.

Следствием установлено, что 28 ноября 2024 года подсудимые, работая контролерами-приемщиками в коммерческой фирме, оказывающей услуги по трубопечным работам, проводили проверку дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме на улице Пушкина в поселке Косая Гора. Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей специалисты не выявили засор в дымоходе одной из квартир. Это привело к превышению предельно допустимой концентрации угарного газа и создало реальную угрозу для жизни и здоровья проживавшей там семьи из четырех человек, которым впоследствии потребовалась медицинская помощь.

Обе фигурантки не признали свою вину в совершении преступления. Однако суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил им наказание в виде ограничения свободы. Одна из осужденных проведет под этим ограничением один год, другая — год и три месяца.