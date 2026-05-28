В Тульской области за прошедшие сутки потушили два пожара. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 27 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Сотрудники МЧС России ликвидировали два техногенных пожара.

На Гарнизонном проезде в Туле огнеборцы справились с возгоранием в двух квартирах на втором этаже многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. К тушению привлекались 25 спасателей и семь единиц спецтехники. В результате оперативных действий были спасены восемь человек, пострадавших нет.

В Новомосковске на улице Донской пожарные потушили баню на площади 200 квадратных метров. В работе участвовали 22 огнеборца и восемь единиц техники. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек, без пострадавших.

Также сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий — в городском округе Донской и в Арсеньевском районе.