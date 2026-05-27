28 мая в Туле без электричества останутся жители Октябрьского поселка и Лихвинских проездов

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 08:30 до 16:30 - ул. М. Смирнова 1-33 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 5-а, 6-а, 7-а, 11-а, 12-а, 16-а, б, в, г, д, е, 18-а, 18-б, 31-а; Хлебная площадь, 6-18, 5-а, 6-б, 6-в, 8-а, 15-а, 18-а; ул. Оборонная, 30; ул. Колетвинова, 1, 2, 4, 6, 6-а, ул. Пирогова, 15-а, 17, 20;

с 9:00 до 17:00 - ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 49, 51, 57, 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); Промышленный пр-зд, 1-а, 7, 8, 10; ул. Октябрьская, 188-а; пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.); ул. Колхозная, 124-158 (чётн.), 81-115 (нечётн.), 91-а, 99-а, 101-а, 115-а, 154-а; ул. Косогорская, 30; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 4-12, 1-а, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14; 9-й Лихвинский пр-зд, 20-26 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16-д, 16-е, 20-а, 24-в, 28-а, 28-б; 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а; 7-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а; ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11; ул. Ш. Руставелли, 1-17 (нечётн.), 1-а;

с 13:00 до 16:00 - п. Скуратово: ул. Киреевская, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95; п. Октябрьский, 11-21, 11-а, 19-б; СНТ № 3.