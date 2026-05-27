Обвиняемого в убийстве знакомого алексинца арестовали в Тульской области

Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 21 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Монтажной, в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в грудную клетку. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Суд счел необходимым арестовать обвиняемого. Мера пресечения избрана на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.