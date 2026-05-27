Суд обязал администрацию Алексина Тульской области решить проблему с канализацией в трех домах на улице Заполярье Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд удовлетворил иск прокурора к администрации города. Дома №4, №5 и №6 на улице Заполярье не были подключены к системе водоотведения. Из-за переполнения колодцев сточные воды попадали в подвалы, нарушая права жильцов на благоприятные условия проживания. Администрация ограничивалась откачкой стоков два раза в неделю, но этого было недостаточно.

Суд обязал администрацию до 1 декабря 2026 года провести работы по организации надлежащего водоотведения в трех многоквартирных домах. Представитель ответчика ссылался на недостаток финансирования, но это не убедило суд. Решение не вступило в законную силу.