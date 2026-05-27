На Красноармейском проспекте в Туле начался капитальный ремонт

На Красноармейском проспекте стартовал капитальный ремонт участка длиной более двух километров.

Подрядчик уже снял 25 сантиметров старого асфальта. Всего дорожники уложат пять слоев покрытия. На подстилку уложат синтетический материал, который пропускает воду, но не дает размывать нижележащие слои. После этого послойно уложат щебень, вяжущую эмульсию, выравнивающий асфальт и два верхних слоя асфальтобетона против колейности.

Помимо проезжей части, на проспекте полностью заменят бордюры. Тротуары станут трехметровыми и будут вымощены плиткой. На участке от улицы Советской до улицы Дмитрия Ульянова появится велодорожка с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, на пересечениях с улицами Лейтейзена, Фрунзе и Дмитрия Ульянова обустроят первые в Туле диагональные пешеходные переходы.

Обновят также остановочные площадки и павильоны, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

В связи с ремонтом на Красноармейском проспекте возможно частичное ограничение движения, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты. Завершить все работы планируется в начале октября.