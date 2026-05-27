В Туле стартовал V фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений»

В Тульской областной филармонии имени Михайловского открылся V Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Сольным концертом его открыл сам народный артист России, художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. Маэстро исполнил произведения Баха, Бетховена, Чайковского и Прокофьева. В рамках фестиваля также представили выставку графики Армена Аганесова и лекцию музыковеда Екатерины Шелухиной.

Одно из ключевых направлений работы Мацуева — поддержка молодых музыкантов, в том числе одаренных туляков, которые участвуют в Международной летней творческой школе фонда «Новые имена».

27 мая фестиваль продолжается программой «Симфоджаз» с Тульским филармоническим симфоническим оркестром, а 28 мая в Доме Дворянского собрания состоится концерт лауреатов международных конкурсов.

