Чиновница создала ОПГ для хищения бюджетных средств и получила условный срок в Белеве Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд вынес приговор бывшей чиновнице, ее сообщнице и гендиректору ООО «КИНЭКО». Они признаны виновными в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Чиновница, занимая пост в местной администрации, создала организованную группу. Она зарегистрировалась как ИП для участия в аукционах. В 2021 году сообщники заключили муниципальный контракт на ремонт водопровода в Белеве на 2,16 млн рублей, но выполнили работы лишь на 1,34 млн. Разницу в 815 тысяч рублей похитили, подписав фиктивные акты.

По аналогичной схеме они заключили контракт на ликвидацию трех свалок на 1 млн рублей, привлекли безнесмена для изготовления поддельных документов об утилизации отходов без фактического завоза.

Суд приговорил женщину к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей и запретом работать на муниципальной службе 2,5 года. Ее сообщница получила 3 года условно, экс-директор фирмы - 2 года условно с запретом на коммерческую деятельность в течение года.

Приговор не вступил в законную силу.